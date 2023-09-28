Очередная неадекватная новость от наших западных соседей: когда заборы ?? пилят бюджеты, а щепки летят в карманы элит

А потому пограничная служба Польши не придумала ничего лучше, как объявить тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью на реке Буг. Стоимость будущего проекта пока не озвучена.

Однако это и неважно. Польские политики до сих не отчитались перед своим электоратом за возведенный ранее забор. Более того, сегодня даже допускают возможность его сноса. Мировая практика показывает: ни одно (даже самое дорогое) сооружение на границах не помогает решить миграционный кризис.

О том, как пытались это сделать в разных странах, что из этого вышло - наша авторская рубрика "Площадка".

Очередная неадекватная новость от наших соседей.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что его страна построит заграждение с электронными системами слежения на границе с Беларусью на реке Буг.

172 км будут обслуживать примерно 4,5 тысячи круглосуточно работающих камер, тепловизоров и датчиков движения.

Польский чиновник в таком восторге от будущего сооружения, что уже назвал его инновационным решением.

Смешные вы, паны. Может, прежде чем пиариться на еще несуществующем барьере, стоило бы объясниться перед простыми поляками за прошлый построенный забор. Или хотя бы за визовый скандал, от которого знатно у ваших чиновников полыхнуло. Ряд изданий со ссылкой на депутатов сейма от оппозиции называют конкретные цифры.

За последние три года с нарушением правил было выдано до 350 тысяч виз. Их стоимость в отдельных случаях доходила до 4000 евро.

Высказываются и дипломаты. Вот что считает бывший посол Польши в США Ричард Шнепф: "В настоящее время во всем мире известно, что путь иммигрантов через Польшу - самый простой и дешевый. Польские власти своими действиями подрывают Европейский союз изнутри…Сегодня идет массовая продажа визовых разрешений. Польша бьет все рекорды в Евросоюзе – 35 % всех выданных шенгенских виз с правом на работу являются результатом работы польской консульской службы".

Так вот где, оказывается, собака зарыта. Что это, как не организация полусерой миграции? Тот же самый Шнепф заявил донельзя точно. "Польское правительство закладывает бомбу в центр Европы, выступая движущей силой процесса разрушения Евросоюза изнутри".

Что касается заборов, так плохо вы, поляки, усваиваете историю и чужой опыт. Оцените хотя бы, чем закончилась подобная история у ваших патронов - в США. Так называемая великая стена Трампа.

Возведение девятиметрового бетонного забора на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента Дональда Трампа. Идея родилась еще в 2016 году. На заграждение длиной свыше 1600 километров планировалось выделить огромные деньги - 25 миллиардов долларов.

Сооружение так и не достроено. Бюджетные деньги закопаны или растеклись по карманам. А сама стена стала предметом политических игр между республиканцами и демократами. И самое главное - проблема нелегальной миграции не решена.

Согласно данным таможенной и пограничной службы США, в прошлом году на границе с Мексикой задержали 2,3 млн нелегальных мигрантов.

Приведу другой пример. Неудачная стена Яценюка. Бывший премьер-министр Украины еще в 2014-м инициировал проект "Европейский вал". В планах Киева было отгородиться за 4 года высоким забором от Москвы. За 9 лет проект так и не довели до конца, а вот денег разворовали немерено. Сам экс-премьер, говорят, положил в карман ни много ни мало 4 миллиарда гривен.

Президент Беларуси еще до начала строительства польского забора четко обозначил: "Вы знаете, видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги, поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить 400-500 млн. долларов, как они планируют, она будет стоить около млрд. долларов".