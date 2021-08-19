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Очередная провокация на белорусско-польской границе
На территории Польши беженцы из Афганистана организовали стихийный лагерь. Очередной инцидент возле нашей границы зафиксировали белорусские пограничники. Напротив участка погранзаставы "Русаки" польские правоохранители на нескольких военных машинах привезли группу мигрантов и попытались выдавить их в Беларусь. При этом беженцы, в основном граждане Афганистана, открыто заявляют полякам о намерении просить убежища и отказываются пересекать границу с Беларусью.
При этом реальную картину Польша пытается исказить: для оправдания перед международной общественностью даже пригласили журналистов - в их присутствии мигрантам раздавали воду. Также представителям польских СМИ передавалась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней.
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