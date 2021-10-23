Еще одна смерть на границе: найдено тело погибшего мигранта

Трагические новости вновь приходят с польской границы. Местный патруль обнаружил тело неизвестного мужчины возле деревни Кустинцы в зоне действия ЧП. Таким образом, это уже 7-й случай гибели мигранта на пограничной территории. По словам польских защитников рубежей, документов при погибшем не было. Из-за состояния тела сложно определить возраст и национальность. Местная прокуратура выясняет причину гибели.