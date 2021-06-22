Очередная стрельба в США: есть жертвы

В США вместе с летним зноем продолжает разгораться насилие. Очередной инцидент с огнестрельным оружием, на этот раз в торговом районе пригорода Денвера. Преступник открыл огонь по правоохранителю у здания местной библиотеки. Два человека, включая ветерана полиции, погибли. Злоумышленника застрелили при задержании. По сообщениям очевидцев, сейчас на месте происшествия работают около сотни правоохранителей.