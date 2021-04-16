Очередная стрельба в США: есть жертвы

ЧП в американском Индианаполисе. Неизвестный мужчина открыл огонь в офисе логистической компании FeedEx. 8 человек погибли. Полиция сообщает о большом количестве раненых. Они госпитализированы. Известно, что мужчина вошел в здание с автоматом. Спустя несколько минут началась стрельба. Личность и мотивы стрелка выясняются. После нападения он покончил с собой.