Очередная стрельба в США: пострадали более 10 человек

Более 10 человек пострадали в США в результате очередного инцидента с применением огнестрельного оружия. Шестеро госпитализированы.

ЧП произошло в городе Восточный Сент-Луисв штате Иллинойс. Выстрелы раздались возле мясного рынка. Один из стрелявших попытался скрыться, но его машину сбил поезд. Когда на место ДТП приехала полиция, в машине уже никого не было.