ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Очередная стрельба в США: пострадали более 10 человек

Более 10 человек пострадали в США в результате очередного инцидента с применением огнестрельного оружия. Шестеро госпитализированы.

ЧП произошло в городе Восточный Сент-Луисв штате Иллинойс. Выстрелы раздались возле мясного рынка. Один из стрелявших попытался скрыться, но его машину сбил поезд. Когда на место ДТП приехала полиция, в машине уже никого не было.

Тем временем поступили сообщения о новой стрельбе на базе ВВС США в Огайо. На объекте введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все