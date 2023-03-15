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Очередная техногенная катастрофа в США - на одном из заводов в Индиане произошел выброс химикатов
В США произошла очередная техногенная катастрофа. На одном из заводов в Индиане случился выброс химикатов. Ядовитые облака можно было наблюдать с расстояния в десятки километров. Местное население предупредили об опасности и закрыли район аварии. ЧП стало звеном в длинной цепочке подобных инцидентов за последний месяц.
Самым крупным стало происшествие в Огайо. В начале февраля там сошли с рельсов десятки цистерн с ядовитыми веществами. При их горении образовался удушающий газ фосген. Была заражена территория в сотни квадратных километров. Инцидент в США назвали "американским Чернобылем".
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