Очередная техногенная катастрофа в США - на одном из заводов в Индиане произошел выброс химикатов

В США произошла очередная техногенная катастрофа. На одном из заводов в Индиане случился выброс химикатов. Ядовитые облака можно было наблюдать с расстояния в десятки километров. Местное население предупредили об опасности и закрыли район аварии. ЧП стало звеном в длинной цепочке подобных инцидентов за последний месяц.