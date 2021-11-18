Очередная волна протестов против COVID-ограничений - акции прошли в Гваделупе, Братиславе и Праге

Кадры с улиц Гваделупы походят на гражданскую войну. Французы бастуют уже четвертый день. Активисты жгут покрышки и мусорки. Правоохранители передвигаются по острову с защитными щитками. Участников беспорядков призывают немедленно разойтись. Однако гнев активистов начинает распространяться и на экономические, социальные и экологические проблемы региона.