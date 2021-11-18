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Очередная волна протестов против COVID-ограничений - акции прошли в Гваделупе, Братиславе и Праге

Кадры с улиц Гваделупы походят на гражданскую войну. Французы бастуют уже четвертый день. Активисты жгут покрышки и мусорки. Правоохранители передвигаются по острову с защитными щитками. Участников беспорядков призывают немедленно разойтись. Однако гнев активистов начинает распространяться и на экономические, социальные и экологические проблемы региона.

Митинг против эпидемических мер в Братиславе перерос в столкновения. Протестующие использовали пиротехнические устройства. Ранены по меньшей мере двое полицейских.

Вспыхнула масштабная акция протеста и в Праге. По данным организаторов, участие в акции приняли более 15 тыс. человек.

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