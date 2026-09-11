Очередное ЧП в Сеуте: в анклаве вспыхнул мощный пожар

Очередное чрезвычайное происшествие в испанской Сеуте. В анклаве вспыхнул мощный пожар. Огонь полностью уничтожил 42 самодельные постройки нелегальных мигрантов. ЧП произошло возле крупного склада, где сконцентрировано большое число пробывших из Африки.

Экстренные службы оперативно провели эвакуацию. Пострадавших нет. Ситуация в Сеуте остается критической с конца июля 2026 года. Тогда в анклав прорвались десятки тысяч нелегалов. Мадрид был вынужден привлечь военных для усиления безопасности.

По оценкам властей, в город проникли до 80 тыс. человек. Большинство из них, предположительно, вернулись в Марокко. Однако те, что остались, продолжают накалять социальную обстановку.