В Польше в ДТП пострадали трое американских солдат. Авария произошла в центральной части страны неподалеку от города Легница. Одна из машин, которая ехала в военной колонне, свернула на встречную полосу и врезалась в бетонную водопроводную трубу. Сообщается, что водитель не учел скорость и дистанцию в колонне.