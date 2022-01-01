Очередное повышение тарифов в Литве

Праздники для жителей Литвы омрачены очередным повышением цен. Стоимость электроэнергии выросла на 10 %. Новые тарифы затрагивают порядка миллиона потребителей. Подорожание связано с колебанием цен на энергию на региональном рынке. Газ для населения подорожал почти на треть.