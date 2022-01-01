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Очередное повышение тарифов в Литве

Праздники для жителей Литвы омрачены очередным повышением цен. Стоимость электроэнергии выросла на 10 %. Новые тарифы затрагивают порядка миллиона потребителей. Подорожание связано с колебанием цен на энергию на региональном рынке. Газ для населения подорожал почти на треть.

В Литве не будут выдавать зарплату наличными

Власти решили запретить выдавать зарплату наличными. Таким образом правительство планирует бороться с теневым бизнесом. Ожидается, что банковский перевод выплат сделает прозрачнее этот сегмент трудовых отношений.

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