Очередное убийство афроамериканца в США вызвало массовые протесты

Антирасистские протесты не утихают в США. Очередное убийство афроамериканца всколыхнуло город Элизабет в Северной Каролине. Накануне протестных акций власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Полиция показала лишь 20 секунд видеозаписи с нагрудной камеры полицейского. В момент задержания мужчина попытался уйти, из-за этого офицер открыл по нему огонь. Поводом для ареста стало подозрение в употреблении наркотиков. Известно, что ранее убитого уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.