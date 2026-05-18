Очередной коррупционный скандал разгорелся в Литве

Очередной коррупционный скандал в Литве - на первых полосах местных СМИ. Раскрыта схема хищения грантов ЕС. Среди фигурантов депутат Европарламента, экс-председатель Конституционного суда республики Жалимас и Ландсбергис, бывший литовский министр иностранных дел.

Через НКО и подставные фирмы, используя поддельную финансовую отчетность, они украли около 250 тыс. евро. При этом был организован семейный подряд. В схеме фигурирует жена Жалимаса. Глава литовского режима отказался комментировать скандал. Науседа лишь отметил серьезность обвинений.