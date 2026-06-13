Очередной массовый расстрел в Техасе, 1 человек погиб, 10 ранены

Очередной массовый расстрел в США. В Техасе преступник, которого остановила для проверки документов полиция, открыл беспорядочный огонь по людям. 1 человек погиб, 10 ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.

Выяснилось, что полицейские, прибывшие на место расстрела, только усугубили ситуацию. Они открыли огонь друг по другу и только чудом никого не убили. Преступника удалось ликвидировать, заплатив жизнями людей и репутацией полиции.