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Очередной массовый расстрел в Техасе, 1 человек погиб, 10 ранены
Автор:Редакция news.by
Очередной массовый расстрел в США. В Техасе преступник, которого остановила для проверки документов полиция, открыл беспорядочный огонь по людям. 1 человек погиб, 10 ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.
Выяснилось, что полицейские, прибывшие на место расстрела, только усугубили ситуацию. Они открыли огонь друг по другу и только чудом никого не убили. Преступника удалось ликвидировать, заплатив жизнями людей и репутацией полиции.
С начала года в США зафиксировано 183 массовых расстрела. Эксперты считают причиной этой проблемы доступность оружия и высокую конфликтность общества, которая год от года только нарастает.