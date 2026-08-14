Очередной скандал в польском Вроцлаве: разгромили кафе из-за украинской речи

В польском Вроцлаве вспыхнул очередной конфликт с приезжими из Украины. Две польки набросились на украинцев и начали громить кафе после того, как услышали украинскую речь. Они напали на них с кулаками и кидались всем, что попадалось под руку: начиная от уличных зонтов и заканчивая горшками с землей.

За последнее время такие случаи резко участились, а украинцы начали массово уезжать из Польши. По данным Евростата, только за июнь их число в стране сократилось более чем на 6 300 человек. Это крупнейшее снижение среди стран Евросоюза.