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Очередной акцией протеста грозят работники аэропорта Шарль де Голль в Париже

Франция до сих пор не может утрясти разногласия с трудящимися по поводу бонусов за работу во время Олимпийских игр.

Очередной акцией протеста грозят работники аэропорта Шарль де Голль в Париже. Они устроили пикет с целью добиться улучшения условий труда и повышения зарплат. Как заявляют участники, во время Олимпиады именно им придется обеспечивать работу воздушных гаваней в условиях возросшего пассажиропотока. При этом дополнительные выплаты предусмотрены далеко не для всех.

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