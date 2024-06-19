Франция до сих пор не может утрясти разногласия с трудящимися по поводу бонусов за работу во время Олимпийских игр.



Очередной акцией протеста грозят работники аэропорта Шарль де Голль в Париже. Они устроили пикет с целью добиться улучшения условий труда и повышения зарплат. Как заявляют участники, во время Олимпиады именно им придется обеспечивать работу воздушных гаваней в условиях возросшего пассажиропотока. При этом дополнительные выплаты предусмотрены далеко не для всех.