3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Очередной беженец погиб в Польше
В Польше на территории Беловежской пущи обнаружен очередной труп беженца. Об этом сообщают волонтеры, которые пытаются защитить мигрантов-нелегалов от насилия со стороны пограничников. По всей видимости, 23-летний сириец пытался спастись от польских военных, но заблудился в лесу. Причины смерти не называются, вероятно, сириец просто замерз. По подсчетам волонтеров, за период миграционного кризиса это уже 55-й погибший. Но жертв, скорее всего, намного больше. В погранзону с польской стороны полностью закрыт доступ для сотрудников гуманитарных организаций. Поэтому помощь беженцам там оказать невозможно. Волонтерам остается пересчитывать трупы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе