Очередной беженец погиб в Польше

В Польше на территории Беловежской пущи обнаружен очередной труп беженца. Об этом сообщают волонтеры, которые пытаются защитить мигрантов-нелегалов от насилия со стороны пограничников. По всей видимости, 23-летний сириец пытался спастись от польских военных, но заблудился в лесу. Причины смерти не называются, вероятно, сириец просто замерз. По подсчетам волонтеров, за период миграционного кризиса это уже 55-й погибший. Но жертв, скорее всего, намного больше. В погранзону с польской стороны полностью закрыт доступ для сотрудников гуманитарных организаций. Поэтому помощь беженцам там оказать невозможно. Волонтерам остается пересчитывать трупы.