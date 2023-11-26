Очередной этап обмена пленными между ХАМАС и ЦАХАЛ благополучно завершился

Очередной этап обмена пленными между ХАМАС и ЦАХАЛ, несмотря на взаимные угрозы возобновить военные действия, все-таки благополучно завершился. Поздно ночью на границу прибыли 17 человек, которых удерживали в подземных тоннелях сектора Газа. Среди них 13 израильтян и 4 тайца. В свою очередь в Газу доставили автобусами более сотни заключенных из израильских тюрем. Это женщины, дети, а также арабская молодежь. ЦАХАЛ отказывался пропускать в анклав 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Это чуть было не стало поводом к возобновлению военных действий. В итоге проблему удалось решить. Договоренности об освобождении пленных исполняются, а в сектор Газа прибыло самое большое за время конфликта количество продовольствия и горючего. Перемирие в зоне конфликта было объявлено в пятницу. Сейчас обсуждается продление режима прекращения огня на один-два дня.

