Очередной фейк о военной помощи НАТО Украине

Наша бдительность небезосновательна. В интернете появилось видео военной техники, которую пытаются представить как очередной эшелон помощи НАТО Киеву. На самом деле кадры с польского железнодорожного узла Гнезно. Через него составы из Берлина идут не в Украину, а к белорусской границе или на Балтийское побережье Польши. Очевидно, что бронетехника бундесвера перебрасывается в рамках анонсированного усиления восточного фланга НАТО.

США накачивают Украину оружием

Украина - удобный плацдарм для американских атак на Россию. Это доказывает очередное заявление Пентагона. Там заговорили о возможных поставках Киеву вооружений для ударов по российским аэродромам.





"Рассматривается предоставление Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время", - сообщила первый замминистра обороны США. Речь идет о ракетах средней дальности.

Кстати, как раз сегодня Байден утвердил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 750 млн долларов. Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что западное оружие поставляется в Украину 80-ю авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.

То, что Запад режиссирует украинский военный сценарий, очевидно. Особенно на фоне участившихся визитов европолитиков в Киев. В надежде повысить свой рейтинг после необдуманно принятых санкций те потянулись в Украину. Правда, принять там готовы не всех. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что пока не планирует визит в Украину. Он "сбит с толку" отказом Киева принять президента Штайнмайера. "Главу Германии не удостоили такой чести, поскольку Берлин (пока) не пообещал конкретных решений по ускоренной процедуре приема Украины в ЕС и по эмбарго на поставки российской нефти", - заявили в офисе Зеленского.