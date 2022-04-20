Очередной фейк украинских СМИ: фотограф-убийца из Иркутска

Очередной фейк украинских СМИ обернулся реальной угрозой для жизни. В "расстреле мирных жителей в Буче" обвинили свадебного фотографа из Иркутска. Из правды здесь только, что Игорь Тимошевский действительно живет в Иркутске. Ни к фотографии, ни к Буче мужчина не имеет отношения. Фото в военной форме взяли с личной страницы. Россиянин служил по контракту с 2016 по 2019-й, три года назад уволился и официально трудоустроился супервайзером, параллельно подрабатывает организацией свадеб. После публикаций данных мужчине начали поступать угрозы расправы. Тимошевский был вынужден обратиться в полицию.