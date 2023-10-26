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Очередной конфуз: Байден продолжает развлекать публику путаницей в собственной голове

Сонный Джо продолжает развлекать публику путаницей в собственной голове. На это раз Байден оговорился во время пресс-конференции в Белом доме и поблагодарил за доставку гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа не Египет, а Палестину.

Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, простите, президента Египта ас-Сиси за сотрудничество с США по обеспечению доставки продовольствия, воды и медикаментов мирному населению Газы.
Джо Байден, президент США

Удивительно, но на этот раз американский политик сумел исправить свою ошибку без чьей-либо помощи.

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