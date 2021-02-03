Очередной конфуз пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз удивила общественность. Джен Псаки не смогла дать вразумительного ответа на вопрос о сохранении Космических сил США. Видимо, перепутав название шестого вида вооруженных войск Штатов с названием президентского воздушного судна, она сказала, что это, буквально, самолет сегодняшнего дня.

Влиятельный конгрессмен, член комитета по делам Вооруженных сил Майк Роджерс призвал госпожу Псаки извиниться, ведь своей нелепой оговоркой она оскорбительно принизила значение целого рода Вооруженных сил Америки.



