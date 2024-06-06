Очередной коррупционный скандал в Литве - кто под подозрением

Очередной коррупционный скандал в Литве. Премьер страны выясняет финансовую махинацию с участием мужа министра соцзащиты и труда. Проверяется деятельность компании Foxpay, владелец и есть близкий родственник министра. Организация не раз получала выгодные тендеры. Теперь их законность проверят.