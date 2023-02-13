Очередной летающий объект сбит в США

Шпионская истерия. Американский истребитель F-16 сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон. Это уже четвертый такой объект, который заметили над США. Как пишут СМИ, приказ его уничтожить отдал Байден. Официальные лица сообщают, что появляющиеся НЛО не связаны с внеземной деятельностью. При этом сбитый над озером Гурон летающий объект не похож на воздушный шар. Он имел форму восьмиугольника и находился на высоте 6 километров, что представляло опасность для коммерческих самолетов, пишет The Wall Street Journal.