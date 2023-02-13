3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Очередной летающий объект сбит в США
Шпионская истерия. Американский истребитель F-16 сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон. Это уже четвертый такой объект, который заметили над США. Как пишут СМИ, приказ его уничтожить отдал Байден. Официальные лица сообщают, что появляющиеся НЛО не связаны с внеземной деятельностью. При этом сбитый над озером Гурон летающий объект не похож на воздушный шар. Он имел форму восьмиугольника и находился на высоте 6 километров, что представляло опасность для коммерческих самолетов, пишет The Wall Street Journal.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов