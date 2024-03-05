Очередной нацист прославлен в Украине

Очередной скандал, связанный с реабилитацией нацизма, прогремел в Украине: в городе Никополь одну из улиц назвали в честь некоего Петра Дяченко. В годы войны он возглавлял батальон карателей СД, а затем ряд подразделений СС.

Чтобы полностью исключить любые дискуссии насчет неоднозначности этого деятеля, гвоздем его военной биографии стало следующее событие: Дяченко получил железный рыцарский крест из рук самого Гитлера.

Восхваление Дяченко прошло бы незамеченным в современной Украине, однако возмутились еврейские организации, которым пока еще позволено здесь выражать свое робкое недовольство.