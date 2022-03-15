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Очередной пакет санкций от ЕС и США, продолжается давление на Россию и Китай
Новая порция санкций.
ЕС согласовал очередной пакет, который нацелен на ряд физических и юридических лиц, а также на несколько секторов российской экономики. Также Европейское агентство по безопасности полетов приостановило действие сертификатов крупнейших российских предприятий гражданской авиации.
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, в том числе и бывших сотрудников. Продолжается давление на Китай: накануне в Риме состоялась встреча китайской делегации с помощником президента США по нацбезопасности. Китайская сторона заявила, что любые попытки оказания давления на Китай и вмешательства в его внутренние дела потерпят крах.
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