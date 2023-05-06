Власти Соединенных Штатов демонстрируют всему миру, как они понимают свободу слова и выбора. В США суд вынес очередной приговор по делу о штурме Капитолия в 2021 году. По сообщениям "Вашингтон пост" мужчина, который распылил химический баллончик на сотрудника полиции, приговорен к 14 годам тюрьмы. Ранее, в декабре прошлого года, суд присяжных признал Шварца виновным по четырем уголовным статьям, в числе которых нападение на сотрудников полиции и препятствование подсчету голосов на выборах президента страны 2020 года, когда имели место многочисленные фальсификации. Более того, в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса. Голосовали даже "мертвые души".