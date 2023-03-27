Очередной труп беженца белорусские правоохранители обнаружили на границе с Польшей

На границе с Польшей в Берестовицком районе белорусские правоохранители обнаружили труп беженца. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметили в следственном ведомстве, нарушения прав человека, полное игнорирование элементарных общепризнанных норм морали со стороны европейских государств обрекают десятки беженцев на верную смерть. Иностранцы, которым требуются помощь и защита, верят, что могут найти их на Западе. В итоге же они становятся пешками в руках европейских карателей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователь, а также специалисты Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место происшествия. У погибшего обнаружен рюкзак с личными вещами.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства случившегося будут установлены Берестовицким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.