Очередной удар по Сирии. США и союзники применили белый фосфор

Коалиция во главе с США применила белый фосфор при очередном авиаударе по Сирии. Как сообщает агентство SANA, удары нанесли по городу Хаджин. Бомбардировке подверглись сразу несколько районов города, расположенного в 110 километрах от Дейр-эз-Зора. По данным телеканала Ikhbariya, удар пришелся по пекарне ас-Суса. Несколько мирных жителей погибли и несколько пострадали. Это не первые удары по Хаджину с применением запрещенных боеприпасов. Как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды. В результате атаки тогда вспыхнули сильные пожары. Бомбы с белым фосфором считаются оружием массового поражения. Их применение запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.