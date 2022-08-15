Очередной визит делегации Конгресса США на Тайвань - Вашингтон намерен поддерживать сепаратистские устремления

Очередной визит американских политиков на Тайвань через 12 дней после посещения острова спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее поездку как провокационную расценил не только Пекин - даже Белый дом неоднократно заявлял, что визит администрация не готовила и к нему не причастна. Но нынешний приезд конгрессменов подчеркивает, что Вашингтон намерен и далее поддерживать сепаратистские устремления Тайбэя. Несмотря на заявления о приверженности Соединенных Штатов принципу "единого Китая", видные американские политики налаживают связи с руководством тайваньских министерств и ведомств, то есть фактически поддерживают островную независимость. Вот и теперь пятеро конгрессменов проведут встречи с представителями тайваньских парламента и правительства.