3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Очередной визит делегации Конгресса США на Тайвань - Вашингтон намерен поддерживать сепаратистские устремления
Очередной визит американских политиков на Тайвань через 12 дней после посещения острова спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее поездку как провокационную расценил не только Пекин - даже Белый дом неоднократно заявлял, что визит администрация не готовила и к нему не причастна. Но нынешний приезд конгрессменов подчеркивает, что Вашингтон намерен и далее поддерживать сепаратистские устремления Тайбэя. Несмотря на заявления о приверженности Соединенных Штатов принципу "единого Китая", видные американские политики налаживают связи с руководством тайваньских министерств и ведомств, то есть фактически поддерживают островную независимость. Вот и теперь пятеро конгрессменов проведут встречи с представителями тайваньских парламента и правительства.
Фото: MOFA_Taiwan / Twitter
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов