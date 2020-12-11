Очередной загадочный обелиск обнаружен в Варшаве

Очередной загадочный монолитный обелиск из металла обнаружили в Польше. Онстоит на берегу реки Вислы прямо в городской черте Варшавы. Таких монументов необъяснимогопроисхождения уже нашли по всему миру более десятка. Первый - в пустынеамериканского штата Юта. Еще несколько в Нидерландах, Германии и Румынии. Авторобелиска до сих пор не объявился. Совершенно не понятно, как установка монолитамогла остаться незамеченной?