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Очередной загадочный обелиск обнаружен в Варшаве
Очередной загадочный монолитный обелиск из металла обнаружили в Польше. Онстоит на берегу реки Вислы прямо в городской черте Варшавы. Таких монументов необъяснимогопроисхождения уже нашли по всему миру более десятка. Первый - в пустынеамериканского штата Юта. Еще несколько в Нидерландах, Германии и Румынии. Авторобелиска до сих пор не объявился. Совершенно не понятно, как установка монолитамогла остаться незамеченной?
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