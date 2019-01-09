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Очередные дебаты по проекту Брексита запланированы сегодня в Великобритании

Терезе Мэй снова предстоит убеждать своих коллег отказаться от "жесткого Брексита", то есть выхода без сделки вообще. Окончательно голосование состоится в палате общин британского парламента во вторник.



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