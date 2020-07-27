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Очередные протесты в США закончились стрельбой

В городе Остин от пули погиб мужчина: как оказалось, он пришел на митинг в поддержку афроамериканцев со своей невестой. Еще одна перестрелка произошла в городе Луисвилль. В больницу с ранениями доставлены три человека. Выходные в США вновь выдались жаркими. В Окленде митингующие подожгли здание суда, в Сиэтле - устроили бунт. За два дня задержаны десятки человек.

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