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Очередные жертвы AstraZeneca

В Украине скончался пациент, привитый препаратом Covishield. Это та же вакцина компании AstraZeneca, но сделанная в Индии. 63-летний житель Львовской области умер на следующий день после первой инъекции.

Во Франции подсчитали: из-за тромбоза, который возник после вакцины AstraZeneca, в стране скончались 8 человек. Всего же во Франции с начала кампании по вакцинации населения от коронавируса зафиксировано 23 подобных случая.

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