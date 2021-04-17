Очередные жертвы AstraZeneca

В Украине скончался пациент, привитый препаратом Covishield. Это та же вакцина компании AstraZeneca, но сделанная в Индии. 63-летний житель Львовской области умер на следующий день после первой инъекции.



Во Франции подсчитали: из-за тромбоза, который возник после вакцины AstraZeneca, в стране скончались 8 человек. Всего же во Франции с начала кампании по вакцинации населения от коронавируса зафиксировано 23 подобных случая.