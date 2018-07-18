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Очередным шагом на пути нормализации российско-американских отношений могут стать переговоры Джеймса Мэттиса с Сергеем Шойгу
Очередным шагом на пути нормализации российско-американских отношений могут стать переговоры главы Пентагона Джеймса Мэттиса с министром обороны Сергеем Шойгу. Пока неизвестно, будет ли это личная встреча или телефонный разговор.
Если переговоры состоятся, то они станут первым прямым диалогом глав военных ведомств Москвы и Вашингтона за последние три года. В сентябре 2015-го состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу и Эштона Картера. Общение американская сторона назвала малоэффективным.
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