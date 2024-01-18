Очевидец снял слона, который ехал в кузове автомобиля

Слона, ехавшего в кузове автомобиля, снял очевидец. Причем животное перевозили, что называется, с ветерком.

На записи видно, что скорость автора ролика превышала 80 километров в час, а слон ехал еще быстрее. Куда везли животное на такой скорости, не сообщается.