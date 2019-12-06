Одесса скорбит по погибшим при пожаре в колледже

Число жертв, по последним данным, выросло до двух. Сейчас идут поиски еще 13 человек. Напомним, ЧП в учебном заведении произошло в среду. Пострадали почти 30 человек. Спасаясь от огня, некоторые учащиеся были вынуждены прыгать с четвертого и пятого этажей. Во время пожара в здании было более 400 человек. Официальной причины происшествия пока нет.