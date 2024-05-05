3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Одесская Хатынь" - в "Главном эфире" расскажем, как гражданский конфликт перешел все границы
Прошло 10 лет с момента одесской трагедии, но виновные все еще не названы и не наказаны. 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов Одессы украинские нацисты подожгли здание с людьми. Тех, кто пытался спастись, расстреливали.
"Одесская Хатынь" - это тасамаяточканевозврата, когда брат брату стал врагом, нацизм расправил плечи, а русофобия стала национальной идеологией Украины. В тот момент сложно было предположить, что гражданский конфликт перейдет все границы, и в XXI веке, спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны, украинцев будут сжигать заживо свои же.
Они не считали нас за людей. Этот тренд "москалей на ножи" был выбран гораздо раньше, был поддержан на Майдане. "Москалями" они считали не только русских, но еще и тех, кто настроен пророссийски и просоветски.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России, заявила, что по итогам СВО будет необходим большой трибунал, где соберут все преступления киевского режима. Одним из центральных эпизодов должно стать предъявление обвинений по преступлению 2 мая 2014 года в Одессе. 5 мая в "Главном эфире" будут рассказаны подробности от первого лица. Смотрите интервью с Владимиром Грубником, диверсантом-подпольщиком, активистом Антимайдана, прошедшим пытки СБУ и камеру смертника.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов