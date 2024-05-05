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"Одесская Хатынь" - в "Главном эфире" расскажем, как гражданский конфликт перешел все границы

Прошло 10 лет с момента одесской трагедии, но виновные все еще не названы и не наказаны. 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов Одессы украинские нацисты подожгли здание с людьми. Тех, кто пытался спастись, расстреливали.

"Одесская Хатынь" - это тасамаяточканевозврата, когда брат брату стал врагом, нацизм расправил плечи, а русофобия стала национальной идеологией Украины. В тот момент сложно было предположить, что гражданский конфликт перейдет все границы, и в XXI веке, спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны, украинцев будут сжигать заживо свои же.

Они не считали нас за людей. Этот тренд "москалей на ножи" был выбран гораздо раньше, был поддержан на Майдане. "Москалями" они считали не только русских, но еще и тех, кто настроен пророссийски и просоветски.
Владимир Грубник, диверсант-подпольщик, волонтер

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России, заявила, что по итогам СВО будет необходим большой трибунал, где соберут все преступления киевского режима. Одним из центральных эпизодов должно стать предъявление обвинений по преступлению 2 мая 2014 года в Одессе. 5 мая в "Главном эфире" будут рассказаны подробности от первого лица. Смотрите интервью с Владимиром Грубником, диверсантом-подпольщиком, активистом Антимайдана, прошедшим пытки СБУ и камеру смертника.

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