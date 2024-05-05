"Одесская Хатынь" - в "Главном эфире" расскажем, как гражданский конфликт перешел все границы

Они не считали нас за людей. Этот тренд "москалей на ножи" был выбран гораздо раньше, был поддержан на Майдане. "Москалями" они считали не только русских, но еще и тех, кто настроен пророссийски и просоветски.

Владимир Грубник, диверсант-подпольщик, волонтер