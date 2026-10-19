Один залп - и цены растут: во что обходится миру контроль хуситов над проливом

Йемен остается одной из самых горячих точек Ближнего Востока. Гражданская война здесь длится 12 лет - и вот мы наблюдаем новый эпизод эскалации.

Осень 2026 года стала самой горячей фазой войны за последние годы. Хуситы начали активное наступление вдоль западного побережья страны. С их слов, оно направлено на "обеспечение йеменского суверенитета" и устранение угроз гражданскому населению.

Наземные бои хуситов с правительственными силами возобновились в сентябре. Хуситы существенно продвинулось на юг вдоль побережья Красного моря, фактически взяв под контроль движение судов в Баб-эль-Мандебском проливе - одной из важнейших артерий международного судоходства. Начиная с 10 сентября ими были заняты порты Моха и Дубаб, а также стратегически значимый остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Такое развитие событий выглядит крайне неблагоприятным для США и их союзников, особенно в свете блокады Ираном Ормузского пролива по другую сторону Аравийского полуострова.

Кроме того, хуситы активизировали удары по Саудовской Аравии. В июле 2026 года они атаковали аэропорт Абха на юго-западе королевства. В октябре - запустили несколько ракет по международному аэропорту в Эр-Рияде. В октябре сообщили об ударе по объектам Saudi Aramco - крупнейшей нефтяной компании мира. Это уже не просто война в Йемене. Это прямые удары по стратегическим объектам Саудовской Аравии, которые регулярно меняют цены на нефть в мире.

Через Красное море проходит около 12 % мировой морской торговли. Соединяет его с Азией тот самый Баб-эль-Мандебский пролив. Ширина пролива - 18 км. Через него идут контейнеры из Европы в Азию, нефть из Персидского залива в Европу, СПГ. Это одна из главных торговых артерий планеты. И хуситы стоят прямо на ее берегу. Контролируя западное побережье Йемена, они могут обстреливать суда, пускать дроны, минировать маршруты.

Николай Сухов, политолог:

"Баб-эль-Мандеб придает войне значение далеко за пределами Йемена. Через этот пролив проходит морской путь между Красным морем и Суэцким каналом, связывающий азиатские и европейские рынки. Атаки на суда увеличивают стоимость перевозок и страхования и создают дополнительные риски для поставок энергоносителей. В итоге интересы участников расходятся, но их действия все теснее связаны между собой. Саудовская Аравия стремится устранить угрозу своей территории и изменить положение на юге Йемена…Тегеран поддерживает хуситов и сохраняет возможность наносить косвенный ущерб противникам. США используют ситуацию для давления на Иран и защиты своих союзников".

Кто хозяин пролива? Формально никто, это международные воды. Но по его берегам сидят те, кто может сделать проход опасным. Восточный берег - это Йемен. И его западное побережье сегодня контролируют хуситы.

Но почему пролив так важен? Потому что у него нет объездного пути. Суэцкий канал и Баб-эль-Мандеб - это одна связка. Если суда не могут пройти через пролив, они не могут попасть и в Суэц. Тогда весь маршрут Азия - Европа идет вокруг Африки через мыс Доброй Надежды. Это добавляет к рейсу около 12 дней и сотни тысяч долларов: дороже обходится страховка и топливо, товары приходят на полки позже и вырастают в цене.

Для Европы это особенно болезненно. Через Суэц и Баб-эль-Мандеб идет значительная часть импорта из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Европейские порты фиксируют задержки и рост стоимости фрахта. Страховщики повышают тарифы на проход по региону, а часть крупных линий вообще приостанавливает рейсы.

И вот здесь проходит главная линия конфликта. Хуситы бьют не по кораблям ради кораблей. Они бьют по рычагу влияния. Пока Запад давит на Иран, у Тегерана есть рычаг - пролив. Один залп - и мировые цены на нефть и газ сразу растут.

Хуситы не подписывали договоров и не объявляли себя хозяевами пролива. Их инструменты проще: ракеты, беспилотники, быстроходные катера, мины и захват судов. Этого достаточно, чтобы страховщики и судовладельцы стали считать проход опасным, а Баб-эль-Мандеб называли одним из самых уязвимых узлов мировой экономики

Выходит парадокс. Конфликт, который начался внутри бедной страны, теперь бьет по экономике целых регионов. Египет теряет доходы. Саудовская Аравия вынуждена защищать свои порты. Европа платит за страховку и логистику. А йеменцы, для которых пролив, по сути, абстракция, живут под угрозой голода.

Почему Йемен стал одной из самых горячих точек Ближнего Востока? Как страна оказалась расколота на части и чьи интересы сегодня пересекаются на этой земле? Об этом смотрите в "Понятной политике".