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Один человек числится пропавшим без вести после землетрясения в Польше

Один человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения в Польше. Накануне недалеко от города Польковице произошли подземные толчки магнитудой 4,9. Из-за них в угольной шахте Рудна пострадали 15 шахтеров - пятеро госпитализированы, один в тяжелом состоянии. В шахте продолжают работать спасательные бригады.

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