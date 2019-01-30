Один человек числится пропавшим без вести после землетрясения в Польше

Один человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения в Польше. Накануне недалеко от города Польковице произошли подземные толчки магнитудой 4,9. Из-за них в угольной шахте Рудна пострадали 15 шахтеров - пятеро госпитализированы, один в тяжелом состоянии. В шахте продолжают работать спасательные бригады.