Один человек погиб и 140 эвакуированы из-за взрыва газа в городе Шахты

Новая информация поступает из Ростовской области России. Там после взрыва бытового газа на девятом этаже жилого дома в городе Шахты разрушена одна квартира и еще две этажом ниже. Как сообщают в МЧС, 140 человек были эвакуированы, восемь пострадали, из них пятеро госпитализированы. Одна женщина погибла. Идет операция по спасению людей, которые находятся под завалами. Из-под обломков уже удалось живыми достать мать с двухлетним ребенком.