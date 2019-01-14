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Один человек погиб и 140 эвакуированы из-за взрыва газа в городе Шахты

Новая информация поступает из Ростовской области России. Там после взрыва бытового газа на девятом этаже жилого дома в городе Шахты разрушена одна квартира и еще две этажом ниже. Как сообщают в МЧС, 140 человек были эвакуированы, восемь пострадали, из них пятеро госпитализированы. Одна женщина погибла. Идет операция по спасению людей, которые находятся под завалами. Из-под обломков уже удалось живыми достать мать с двухлетним ребенком.

Всего спасено восемь человек. В поврежденной части дома остается еще шесть жильцов. Специалисты исследуют несущие стены - после взрыва по седьмому этажу пошли трещины. Пожара нет. Энергетики обесточили дом. Это уже второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние пару недель. В канун Нового года похожая трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.

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