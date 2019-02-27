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Один человек погиб и более 60 находятся под завалами в Индонезии

На нелегальном золотодобывающем руднике сошел оползень. Перекрытия и поддерживающие доски обрушились из-за неустойчивости земли и множества горнодобывающих шахт. Из-под завалов спасены 13 человек.

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