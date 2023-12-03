Один человек погиб и двое ранены в результате нападения у Эйфелевой башни

Ближневосточный конфликт приводит к росту насилия. Один человек погиб и еще двое ранены в результате нападения с ножом и молотком в центре Парижа. Теракт произошел недалеко от Эйфелевой башни. Подозреваемого уже задержала полиция, правоохранителям пришлось открыть огонь. Глава МВД Франции заявил, что арестованный - француз, ранее известный спецслужбам из-за серьезных психических расстройств. По его словам, после ареста обвиняемый сказал, что больше не может видеть, как мусульмане гибнут как в Афганистане, так и в Палестине.