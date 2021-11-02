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Один из польских каналов создал фейковую новость в борьбе с мигрантами - показали сцену из шведского сериала и кадры со съемочной площадки
В борьбе с мигрантами протеже американцев тоже зря времени не теряет. Один из польских каналов создал для своего эфира откровенную фейковую новость. В вечернем выпуске был показан сюжет, где два мотоциклиста открывают огонь из пулеметов по витрине прачечной. С голубого экрана уверяли, что происходящее - это одно из многочисленных нападений мигрантов в Швеции. Сам материал, к слову, назывался "Нелегальная миграция парализует Европу". Внимательные зрители заподозрили неладное. На поверку оказалось, что показанный эпизод - сцена из шведского сериала "Шальные деньги". Видео - кадры со съемочной площадки. Вот уж где реальная свобода слова.
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