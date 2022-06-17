Один из репортеров USA Today публиковал статьи, основанные на выдуманных данных

В американском издании USA Today энергичная чистка архива собственных новостей. Одно из влиятельнейших изданий Соединенных Штатов уличили в массовом производстве фейков. Один из репортеров, работающий над внутриполитическими материалами, публиковал статьи, основанные на выдуманных данных. Журналистка Габриэла Миранда сочиняла героев и их интервью, а также меняла фактуру с целью придать своим статьям выразительность. Репортер была уволена в мае, но чистка архива продолжается: автор была плодовита, а редакция ее работу очень ценила и потому Миранду активно публиковала.