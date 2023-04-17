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Один из самых опасных вулканов проснулся в Мексике
В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов - Попокатепетль. За минувшие сутки он произвел 148 выбросов пепла и дыма на высоту до семи километров. Рост активности может означать, что крупнейшая из действующих огнедышащих гор планеты готовится извергаться всерьез. Гражданам рекомендовано не приближаться к его подножию ближе, чем на 10 миль.
Столица расположена всего в 70 километрах и власти обсуждают необходимость закрытия крупнейшего международного аэропорта страны.
Фото:pixabay.com
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