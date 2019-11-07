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Один из терминалов токийского аэропорта Ханэда более суток остается без водоснабжения

Как сообщает японское общественное телевидение, администрация воздушной гавани рассчитывает восстановить подачу воды сегодня. В здании терминала не работает большинство ресторанов, закрыты туалеты. По предварительным данным, причиной сбоя стало повреждение трубопровода в ходе ремонта.

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