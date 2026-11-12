ОДКБ как основа устойчивости и безопасности стран-участниц

ОДКБ играет ключевую роль в формировании общей архитектуры устойчивости и безопасности своих стран-участниц. Мнение эксперта.

Игорь Король, военный аналитик, начальник Брестского отделения Белорусского института стратегических исследований:

"Сегодня у наших границ неспокойно. Проходят различные учения, горят конфликты. Я имею в виду границы не только Беларуси, но и границы всего региона коллективной безопасности Организации. Мы являемся островком стабильности и безопасности, государства - члены нашей организации. Существование коллективных сил оперативного реагирования заставляет наших противников учитывать это в своих агрессивных планах. И это тоже является элементом стратегического сдерживания. Мы знаем, что союзники всегда готовы прийти на помощь. Так было в Казахстане, где была попытка государственного переворота. ОДКБ тогда доказала свою дееспособность и возможности по урегулированию конфликтов. И сегодня мы готовы решать любые задачи".