ОДКБ может рассмотреть вопрос о членстве Армении на ноябрьской сессии в Москве

Главы государств ОДКБ на предстоящей сессии Совета коллективной безопасности могут решить вопрос о членстве Армении. Об этом заявил генеральный секретарь организации, отметив, что, если этот вопрос будет внесен на заседание, это может произойти: "то, что де-факто происходит, можно считать статьей 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности, которая означает, что, когда членские взносы не уплачиваются и квотные должности не заполняются, права голоса нет".

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.