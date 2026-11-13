ОДКБ нужны практические шаги, а не только декларации

Вопросы коллективной безопасности сегодня выходят далеко за пределы классических военных угроз. Об этом в эфире "Первого информационного" заявил депутат Палаты представителей Беларуси Сергей Клишевич, комментируя итоги московского саммита ОДКБ, прошедшего 11 ноября.

По словам парламентария, в условиях геополитической трансформации первостепенная задача для государств - сохранить себя, свои народы и суверенитет. "Каждый день фактически возникают все новые и новые виды угроз, вызовов всевозможных, которые уже далеко ушли от классических военных угроз", - отметил он. Безопасность сегодня воспринимается по каждому направлению, включая гуманитарную сферу жизни граждан (подробности в видео).